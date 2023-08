京都で初！イケアの「ポップアップショップ」が10月3日オープン！

10月3日~2024年4月7日まで

「IKEAポップアップストア in 京都」をオープン



過去最大の売場面積と過去最長6カ月の開催

シティショップ(都心型店舗)限定商品の

ミニバッグが登場



オープンから7日間、うれしいプレゼントも企画

10月3~9日の7日間、1000円以上購入した全員に

「ブルーバッグMサイズ」をプレゼント

10月3~9日の7日間、1000円以上購入した各日先着100人に

「アロマキャンドル」をプレゼント

京都市南区の イオン モールKYOTOに、「IKE A ポップアップストア in 京都」が10月3日~2024年4月7日までの期間限定でオープンする。場所はイオンモールKYOTO Sakura館 2階。営業時間は10時~21時。 イケア にとって京都でポップアップストアを開催するのは初めて。売場面積は過去最大で、期間も過去最長の6カ月間となる。家具や雑貨、食料品の販売に加え、京都市内に在住の子育て層を想定したルームセットも用意する。また「店舗受け取りサービス」も実施する。IKEAオンラインストアや店舗で注文すると、ポップアップストアで取り扱いのない商品も「ポップアップストア in 京都」で受け取ることができる。サービス料金は300円。さらに関西で初めて数量限定でシティショップ(都心型店舗)限定ミニバッグの販売や、家での暮らしがより快適になるアイデアを紹介するインテリアセミナーも開催する予定だ。ミニバッグはIKEA原宿(オレンジ)とIKEA新宿(ブルー)のみで販売しているもので、関西エリアで初めての販売となる。なお、IKEA ポップアップストア in 京都で商品を購入のIKEA Familyメンバーには、IKEA鶴浜やIKEA神戸、IKEAオンラインストアで使える10%オフクーポンをプレゼントする。ポップアップストア in 京都オープン記念として、10月3~9日の7日間、1000円以上購入した全員に「ブルーバッグMサイズ」をプレゼントするほか、1000円以上購入した各日先着100人に「アロマキャンドル」をプレゼントするキャンペーンを実施する。