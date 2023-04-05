大阪・心斎橋に「IKEAポップアップストア」をオープン
販売戦略
2023/04/05 18:30
イケア・ジャパンは4月26日～7月26日までの期間限定で、「IKEAポップアップストア in 心斎橋」をオープンする。大阪メトロ御堂筋線や長堀鶴見緑地線の「心斎橋駅」から徒歩1分のGビル心斎橋03に開設する。イケア・ジャパンのポップアップストアとして最大規模の700平方メートルを超える売り場面積となる。
また、家での暮らしが快適になる簡単インテリアワークショップの開催や、法人・自営業・個人事業主向けIKEA for Businessのブースも登場する。営業時間は11～22時。
個人事業主向けIKEA for Businessのブースも「IKEAポップアップストア in 心斎橋」では、約9500点の商品の中からイケアのコワーカー（従業員）おすすめの優れたデザイン、機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えた手ごろ価格の商品約350点をラインアップする。
また、家での暮らしが快適になる簡単インテリアワークショップの開催や、法人・自営業・個人事業主向けIKEA for Businessのブースも登場する。営業時間は11～22時。