メッシがオリジナルサンドイッチを考案！ 「ハードロックカフェ」が期間限定で販売

WDI Japanは7月14日~8月31日の期間、アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の国内店舗(東京、上野駅東京、横浜、ユニバーサル・シティウォーク大阪)で、サッカー選手であるリオネル・メッシ氏の考案によるオリジナル・スペシャルサンドイッチ「Messi Chicken Sandwich(メッシ チキンサンドイッチ)」を販売する。価格は2580円。ハードロックカフェでは、2021年の創業50周年を記念して、リオネル・メッシ氏をアンバサダーに起用し、キャンペーン「Live Greatness」を26年まで開催している。今回、期間限定で提供するMessi Chicken Sandwichは、「メッシが理想とするサンドイッチ」を自身が開発し、自らの名を冠したスペシャルサンドイッチ。「M A DE FOR YOU BY LEO MESSI(メッシがあなたのために作りました)」の合言葉のもと、メッシ氏が「ハードロックカフェ」のシェフに扮して、コックコートを着た姿をキービジュアルとして使用している。ミラノ風カツレツをイメージして、クリスピーに揚げたチキンをメインに仕上げたサンドイッチで、トーストしたバンズにハーブアイオリ、モッツアレラチーズ、トマト、ルッコラとともにサンドした。香草とガーリックの香りがアクセントとなり、フレッシュなトマトの酸味、チーズが味に奥行きをもたらしている。フレンチフライが付属する。