湘南エリア初出店「ニューバランステラスモール湘南」、4月28日オープン

「ニューバランステラスモール湘南」店舗イメージ

「ファクトリーストア ジ アウトレット湘南平塚」も同日オープン

オープン記念として、フォトグラファー増田彩来氏の写真展を開催

アパレル購入で先着150人に増田彩来氏の撮り下ろし写真プレゼントも

3日間限定で各日先着200名にオリジナル風船をプレゼント

オープン記念として先行販売する「M2002REC」

ニューバランスジャパンは4月28日に、ブランド創業の1906年にちなんだ「1906」のサインを入れた、ニューバランスオフィシャルストア「ニューバランステラスモール湘南」を「テラスモール湘南」(神奈川県藤沢市)の2階にオープンする。「ニューバランステラスモール湘南」では、オフィシャルストアとしてMade in U.S. A .、Made in U.K.をはじめ、ライフスタイルカテゴリーのシューズやアパレル、アクセサリーを取り揃える。ニューバランスがブランド誕生以来大切にしてきた、「フィット」を来店客に体験してもらうべく、「3Dスキャン」による足のサイズの無料計測、スタッフによるシューズフィッティングサービスを提供する。4月28日~5月7日の期間には、同店のオープンを記念して、フォトグラファーの増田彩来氏が湘南の街で撮り下ろした写真を店頭ウィンドウで展示する写真展を開催する。さらに、myNB会員限定で、アパレルを1点以上購入すると、先着150人に増田彩来氏が同店のために撮り下ろしたフォトプリント(1セット3枚)をプレゼントする。このほか、4月28日・29日・30日に「ニューバランステラスモール湘南」に来店した先着200人にRouvle Balloon Designのニューバランスオリジナル風船をプレゼントする(なくなり次第終了)。ほかにも、オープン記念として「M2002R EC 」を、他店に先がけて先行発売する。サイズは22.0~29.0cmで、価格は1万7380円。「M2002REC」は、2010年に誕生した「Made in U.S.A. 2002」のアッパーデザインを継承しつつ、質なヌバック/テキスタイルを全面に採用し、オリジナルが持つ特徴的な重厚感を実現している。N-ERGYとABZORBを組み合わせた高機能ソールユニットによって、履き心地と卓越したフィット感を味わえる。またニューバランスジャパンは、同じく4月28日に「ニューバランスファクトリーストア ジ アウトレット湘南平塚」を「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA(ジ アウトレット湘南平塚)」にオープンする。同じ湘南エリアのこちらはシューズ、アパレル、アクセサリーを取り扱うアウトレット店となり、4月28日~5月12日の期間に「グランドオープンフェア」を開催する。