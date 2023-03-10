「iPhone 14」新色イエロー、3月14日発売に先立ち本日から予約スタート
楽天モバイルは3月10日22時から、「iPhone 14」と「iPhone 14 Plus」の新色イエローの予約受け付けを、楽天モバイルショップと「楽天モバイル」公式ウェブサイトにて開始する。発売は3月14日8時で、「楽天モバイル公式 楽天市場店」では予約受付なしで発売する。
iPhone 14シリーズを国内で取り扱う通信事業者（キャリア）はSoftbank、au、NTTドコモ、楽天モバイルで、販売価格はキャリアごとに異なる。Softbank、au、ドコモも同じく3月10日22時から予約受け付けを開始する。
4キャリアとも予約受け付けを開始iPhone 14は2022年9月16日、iPhone 14 Plusは22年10月7日に発売した。容量はともに128GB/256GB/512GB。今回のイエローの追加によって、カラーバリエーションは全6色となった。
iPhone 14シリーズを国内で取り扱う通信事業者（キャリア）はSoftbank、au、NTTドコモ、楽天モバイルで、販売価格はキャリアごとに異なる。Softbank、au、ドコモも同じく3月10日22時から予約受け付けを開始する。