ビックカメラが「2023年新春福箱」1月1日を販売、「お年玉特典」も実施

ビックカメラは2023年1月1日、「2023年新春福箱」をビックカメラ各店で販売する。また、ビックカメラ各店と「ビックカメラ・ドットコム」で、1月1～3日の3日間限定で特別価格商品を販売。さらに、指定商品の購入者にポイントプレゼントや指定商品のポイントアップなどを行う「お年玉特典」も実施する。
2023年新春福箱の一例は、「小型ミラーレス一眼カメラ ダブルズームセット福箱（価格は4万9800円」「AirPodsPro セット福箱（同1万9800円）」「SIM フリースマホ福箱（同9980円）」など。
3日間限りの特別価格の一例は、「ルンバ i7」を通常販売価格8万9800円を52％オフの4万2800円の特別価格で販売する。
お年玉特典は1月1～9日の期間、指定のエアコンやテレビの購入者に通常ポイント基本10％サービスからさらに最大2万ポイント、指定の冷蔵庫や洗濯機で最大1万ポイントをプレゼント。ほかにも、パソコン、カメラからゴルフ、お酒、メガネ、薬・日用品まで、さまざまな商品がお得に購入できる。
2023年新春福箱の一例は、「小型ミラーレス一眼カメラ ダブルズームセット福箱（価格は4万9800円」「AirPodsPro セット福箱（同1万9800円）」「SIM フリースマホ福箱（同9980円）」など。
3日間限りの特別価格の一例は、「ルンバ i7」を通常販売価格8万9800円を52％オフの4万2800円の特別価格で販売する。
お年玉特典は1月1～9日の期間、指定のエアコンやテレビの購入者に通常ポイント基本10％サービスからさらに最大2万ポイント、指定の冷蔵庫や洗濯機で最大1万ポイントをプレゼント。ほかにも、パソコン、カメラからゴルフ、お酒、メガネ、薬・日用品まで、さまざまな商品がお得に購入できる。