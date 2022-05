Yogibo愛用者の「かまいたち」、台本なしの新CMに出演

「かまいたち」の濱家さん、山内さんが出演する「Yogibo」の新CMが放映開始

「かまいたち with Yogibo 初めてのYogibo Double」篇

CM撮影中の様子

ウェブシャークは5月27日に、同社が運営するYogibo Japanのソファ「Yogibo」を愛用する芸人「かまいたち」の2人が出演する新CM×4本の全国放映を開始した今回、放映が開始された新CMは、いずれも台本なしの作品となっており、「かまいたち with Yogibo 初めてのYogibo Double」篇(30秒)ではかまいたちの2人が快適な「Yogibo」の使い方を模索する様子を収録している。同CMでは、「Yogibo Double」が用意された空間で、山内さんと濱家さんが「Yogibo」の快適な使い方を模索する。濱家さんは大きな「Yogibo」に寝ころびつつ、抱きかかえられるサイズの「Yogibo」を抱きしめ、「このロールマックスが山内だったら最高やのにな」というコメントで締めくくる。撮影は、4月に都内のスタジオにて行われ、「Yogibo」だけがセットされたシンプルな空間の中で、台本無しの自由な形式で「Yogibo」にまつわるエピ ソード を語ってもらった。新CMは、「かまいたち with Yogibo 初めてのYogibo Double」篇(30秒)、「かまいたち with Yogibo 出会ったきっかけ」篇(15秒)、「かまいたち with Yogibo どっちでもええねんけどな」篇(15秒)、「かまいたち with Yogibo イントネーション」篇(15秒)の4本で、あわせて新CMのメイキング 動画 も公開している。