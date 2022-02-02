iPhone SEも対象！　mineoが端末大特価セールを開催中

オプテージは2月1日から、同社が提供する格安スマートフォン/格安SIMサービスである「mineo」において、「月額基本料金割引キャンペーン（マイ割！）」と「端末価格割引キャンペーン（端末大特価セール！）」を開催している。さらに、3月1日からはシングルタイプ（データ通信のみ）からデュアルタイプ（音声通話＋データ通信）への変更事務手数料を無料にする。
月額基本料金割引キャンペーン（マイ割！）は、デュアルタイプの月額基本料金を3カ月間、最大1188円割り引くキャンペーンで、申し込み期間は2月1日～5月31日。
端末価格割引キャンペーン（端末大特価セール！）は、人気端末を大幅に割り引くキャンペーンで、対象機種はiPhone SE（第2世代） 128GB/64GB、iPhone 12 mini 256GB/128GB/64GB、OPPO A73、OPPO Reno5 A、OPPO A54 5G、OPPO A55s 5G、Xperia 8 Lite、Xperia 10 III Lite、ZenFone 7、ZenFone 8、AQUOS sense4 SH-M15、AQUOS sense4 plus SH-M16、AQUOS sense5G、AQUOS R6、AQUOS sense6 4/64GBモデル、AQUOS sense6 6/128GBモデル、moto e7、moto g30、moto g50 5G、motorola edge 20 fusion、Redmi 9T、Mi 11 Lite 5G、Xiaomi 11T。申し込み期間は2月1日～3月31日。
シングルタイプからデュアルタイプへの切り替えには3300円の事務手数料が必要だが、3月1日からは無料になる。
月額基本料金割引キャンペーン（マイ割！）は、デュアルタイプの月額基本料金を3カ月間、最大1188円割り引くキャンペーンで、申し込み期間は2月1日～5月31日。
端末価格割引キャンペーン（端末大特価セール！）は、人気端末を大幅に割り引くキャンペーンで、対象機種はiPhone SE（第2世代） 128GB/64GB、iPhone 12 mini 256GB/128GB/64GB、OPPO A73、OPPO Reno5 A、OPPO A54 5G、OPPO A55s 5G、Xperia 8 Lite、Xperia 10 III Lite、ZenFone 7、ZenFone 8、AQUOS sense4 SH-M15、AQUOS sense4 plus SH-M16、AQUOS sense5G、AQUOS R6、AQUOS sense6 4/64GBモデル、AQUOS sense6 6/128GBモデル、moto e7、moto g30、moto g50 5G、motorola edge 20 fusion、Redmi 9T、Mi 11 Lite 5G、Xiaomi 11T。申し込み期間は2月1日～3月31日。
シングルタイプからデュアルタイプへの切り替えには3300円の事務手数料が必要だが、3月1日からは無料になる。