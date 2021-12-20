NewDays 初のコラボレーション「NewDays×コールマン福袋」を12月28日より数量限定販売！
販売戦略
2021/12/20 13:00
JR東日本クロスステーションが運営するNewDaysで、初のコラボレーション福袋「NewDays×コールマン福袋」を12月28日から数量限定で販売する。価格は3800円。
今回のコラボ福袋は、人気アウトドア用品メーカー「コールマン」とコラボ、「電車で行こう！キャンプ旅」をコンセプトに、コールマンのロゴや電車がデザインされた限定オリジナルグッズ4点とNewDays店舗で使用できる1000円分のクーポン券が入っている。
販売は、JR東日本エリアのNewDays（一部店舗除く）で、1000円分クーポンは100円×10枚綴りになっていて、NewDays/NewDays KIOSK各店舗で使用が可能。たばこ・雑誌・書籍・新聞などの除外商品以外を対象とする100円以上の買い物で、1会計につき1枚使用できる。
今回のコラボ福袋は、人気アウトドア用品メーカー「コールマン」とコラボ、「電車で行こう！キャンプ旅」をコンセプトに、コールマンのロゴや電車がデザインされた限定オリジナルグッズ4点とNewDays店舗で使用できる1000円分のクーポン券が入っている。
販売は、JR東日本エリアのNewDays（一部店舗除く）で、1000円分クーポンは100円×10枚綴りになっていて、NewDays/NewDays KIOSK各店舗で使用が可能。たばこ・雑誌・書籍・新聞などの除外商品以外を対象とする100円以上の買い物で、1会計につき1枚使用できる。