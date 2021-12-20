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NewDays 初のコラボレーション「NewDays×コールマン福袋」を12月28日より数量限定販売！

販売戦略

2021/12/20 13:00

　JR東日本クロスステーションが運営するNewDaysで、初のコラボレーション福袋「NewDays×コールマン福袋」を12月28日から数量限定で販売する。価格は3800円。
 

「NewDays×コールマン福袋」の限定オリジナルグッズ4点

　今回のコラボ福袋は、人気アウトドア用品メーカー「コールマン」とコラボ、「電車で行こう！キャンプ旅」をコンセプトに、コールマンのロゴや電車がデザインされた限定オリジナルグッズ4点とNewDays店舗で使用できる1000円分のクーポン券が入っている。
 
限定オリジナルグッズ4点（上から、メッシュトートバッグ約W40cm×H30cm×底マチ12cm、フリースブランケット約130cm×65cm、カトラリーセット（ケース付き）、シェラカップ直径約12cm×高さ4.5cm）

　販売は、JR東日本エリアのNewDays（一部店舗除く）で、1000円分クーポンは100円×10枚綴りになっていて、NewDays/NewDays KIOSK各店舗で使用が可能。たばこ・雑誌・書籍・新聞などの除外商品以外を対象とする100円以上の買い物で、1会計につき1枚使用できる。
 
1000円分クーポン券のイメージ

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