文房具総選挙選出の仮想スマートホワイトボード、テレワーク応援セットを販売開始

Xcountryは、スマートガジェット「ロケットブック ビーコン（Rocketbook Beacons）」が「文具総選挙 2021」にノミネートされたことを記念して、新商品「シンクボードエックス2（ThinkBoardX2）」と「ロケットブック」シリーズのテレワーク応援セットの販売を3月24日に開始した。
シンクボードエックス2は、従来のホワイトボードにおける「書く」「消す」機能に加えて、専用スマートフォンアプリを使って「データ化」「シェア」ができるクラウド型ホワイトボード。従来機種「シンクボードエックス」にビーコン（Beacons）をプリントすることで、新たに「Snapcast」モードが追加され、データのURLでの共有を可能にし、アクセスを簡単にした。税込み価格は5980円。
ロケットブックシリーズのテレワーク応援セットとして、シンクボード エックス2とロケットブックのセットと、「ロケットブック ビーコン」とロケットブックのセットを用意する。
シンクボード エックス2とロケットブックのセットは、「Rocketbook Everlast」（ノートサイズまたは手帳サイズ）×1点と、「ThinkBoard X2 Large」×1点で構成。税込み価格は、通常価格から約18％オフの8980円。
ロケットブック ビーコンとロケットブックのセットは、Rocketbook Everlast（ノートサイズまたは手帳サイズ）×1点と、「Rocketbook Beacons」×1点で構成。税込み価格は、通常価格から約21％オフの5490円。
ロケットブック ビーコンは、オフィスや自宅にあるホワイトボードの4隅に貼るだけで、ただのホワイトボードを電子ホワイトボードに変身させるスマートガジェット。4枚入りで、税込み価格は1980円。
シンクボードエックス2は、従来のホワイトボードにおける「書く」「消す」機能に加えて、専用スマートフォンアプリを使って「データ化」「シェア」ができるクラウド型ホワイトボード。従来機種「シンクボードエックス」にビーコン（Beacons）をプリントすることで、新たに「Snapcast」モードが追加され、データのURLでの共有を可能にし、アクセスを簡単にした。税込み価格は5980円。
ロケットブックシリーズのテレワーク応援セットとして、シンクボード エックス2とロケットブックのセットと、「ロケットブック ビーコン」とロケットブックのセットを用意する。
シンクボード エックス2とロケットブックのセットは、「Rocketbook Everlast」（ノートサイズまたは手帳サイズ）×1点と、「ThinkBoard X2 Large」×1点で構成。税込み価格は、通常価格から約18％オフの8980円。
ロケットブック ビーコンとロケットブックのセットは、Rocketbook Everlast（ノートサイズまたは手帳サイズ）×1点と、「Rocketbook Beacons」×1点で構成。税込み価格は、通常価格から約21％オフの5490円。
ロケットブック ビーコンは、オフィスや自宅にあるホワイトボードの4隅に貼るだけで、ただのホワイトボードを電子ホワイトボードに変身させるスマートガジェット。4枚入りで、税込み価格は1980円。
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外部リンク
- Xcountry＝https://xcountry-jp.com/
- 「ロケットブック」＝https://rocketbookjapan.com/
- 「シンクボード エックス2」＝https://thinkboardjapan.com/product/think-board-x2-large/
- 「シンクボード エックス2」と「ロケットブック」のセット＝https://thinkboardjapan.com/product/thinkboardx2_workset_note/
- 「ロケットブック ビーコン」と「ロケットブック」のセット＝https://rocketbookjapan.com/item/note_beacons