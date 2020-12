ドトールコーヒーとハローキティがコラボ、国産りんごを使った新メニュー

DOUTOR × HELLO KITTY ぬいぐるみ

DOUTOR × HELLO KITTY エコバッグ

DOUTOR × HELLO KITTY アクリルキーホルダー

ごろっとりんごのアップルパイ

アップル&カスタードのワッフルケーキ

国産りんごのアップルカフェ・オレ(ホット・アイス)

国産りんごのアップルティー(ホット・アイス)

ドトールコーヒーは12月11日~2021年1月11日の期間、全国のドトールコーヒーショップで対象商品を税込み 600 円以上購入した人を対象に、「DOUTOR × HELLO KITTY」オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンを開催する。対象商品は、「ごろっとりんごの アップル パイ」「アップル&カスタードのワッフルケーキ」「国産りんごのアップルカフェ・オレ」「国産りんごのアップルティー」で、コラボグッズは「DOUTOR × HELLO KITTY ぬいぐるみ」「DOUTOR × HELLO KITTY エコバッグ」「DOUTOR × HELLO KITTY アクリルキーホルダー」(2種)を用意している。さらに、12月11日からはハローキティが好きなアップルパイをメインにりんごをモチーフにした新商品として「ごろっとりんごのアップルパイ」(税込み価格は店内飲食が420円、テイクアウトが412円)、「アップル&カスタードのワッフルケーキ」(税込み価格は店内飲食が280円、テイクアウトが275円)、「国産りんごのアップルカフェ・オレ(ホット・アイス)」(税込み価格は店内飲食が420円、テイクアウトが412円)、「国産りんごのアップルティー(ホット・アイス)」(税込み価格は店内飲食が380円、テイクアウトが373円)もあわせて発売する。