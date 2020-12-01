本日からPayPayで全額還元くじ＆最大20％還元キャンペーン開始、対象ストアは？ 販売戦略 2020/12/01 07:30 Tweet マネー・節約 決済 PayPay キャッシュレス スマートフォン決済サービス「PayPay」は12月1日に抽選で決済金額の最大全額（100％）のPayPayボーナスを還元する「ペイペイジャンボ（オンライン）」と「年末年始もオンラインがお得！」キャンペーンを開始する。 「ペイペイジャンボ（オンライン）」と 「年末年始もオンラインがお得！」キャンペーンが12月1日に開始 「ペイペイジャンボ（オンライン）」はPayPayが指定するオンライン加盟店で、PayPay残高で支払いをすると抽選でPayPayボーナスが戻ってくるというもの。内訳は1等が100％、2等が10％、3等が2％還元。還元上限は10万円相当／回・期間。 「年末年始もオンラインがお得！」は、ペイペイジャンボ（オンライン）に参加しているストアのさらに一部のストアが対象で、くじに加えて、必ず最大20％を還元するというもの。還元率や開始時期はストアによって異なる。還元上限は5000円相当／回・期間。 くじの対象ストアは、PayPay公式ホームページで公開中。デリバリーではUber Eats、ピザハットオンライン、フードではほっともっと、吉野家、大阪王将公式通販、エンタメではBookLive！、BOOK☆WALKER、DMM.com、家電ではEDION、ドスパラ、e-BESTなどがある。 「年末年始もオンラインがお得！」キャンペーンの対象ストア また、キャンペーンの対象ストアは20％還元にaimerfeel、ebookjapan、e-fitpro、mixiゲームなど、10％還元にBookLive！、BOOK☆WALKER、コミックシーモア、大阪王将公式通販、サンドラッグe-shopなど、5％還元にAmebaマンガ、コスメランド、吉野家公式通販ショップなどがある。 Tweet 関連記事 【今週のキャッシュレスニュースまとめ】12月に得するスマホ決済は？ おすすめキャンペーンを先取り！ セブン‐イレブンアプリにPayPay搭載へ、12月中旬から使用可能に 弁当を買えばPontaポイント20％還元、ほっともっと×au PAYキャンペーン 楽天ペイ（アプリ決済）、鎌倉市など全国12都市で最大10％還元 楽天ペイ（アプリ決済）×Coke ON Pay 50％ポイントバックやドリンク1本無料