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au PAYコード支払い、山野楽器の対象店舗で1000円オフ　毎週先着300人

販売戦略

2020/11/22 07:00

　KDDIは、山野楽器（一部店舗除く）で、スマートフォン決済サービス「au PAY（コード支払い）」で税込み3000円以上購入すると1000円オフになるクーポンを11月14日から6週連続で配布する。毎週先着300人限定で、クーポン配布総数は合計1800人。

11月14日から6週連続でクーポンを配布する

　土曜日～金曜日の1週間単位で、最終週は12月19～25日。「クーポンを使う」ボタンを押し、クーポンをセットしてからau PAY （コード支払い）のバーコード読み取ると割引が適用になる。決済額が税込み3000円に満たない場合、クーポンは適用されない。
 
クーポン利用の流れ（画面はイメージ）

　なお、山野楽器は、au PAYのほか、LINE Pay、merpay、ALIPAY、WeChat Pay、QUOカードPay、PayPayに対応し、取り扱いしている全商品（修理、調律、月謝、金券など一部商品を除く）の支払いに利用できる。
 
山野楽器で利用できるキャッシュレス決済サービス

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