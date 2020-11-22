au PAYコード支払い、山野楽器の対象店舗で1000円オフ 毎週先着300人 販売戦略 2020/11/22 07:00 Tweet KDDI マネー・節約 キャッシュレス KDDIは、山野楽器（一部店舗除く）で、スマートフォン決済サービス「au PAY（コード支払い）」で税込み3000円以上購入すると1000円オフになるクーポンを11月14日から6週連続で配布する。毎週先着300人限定で、クーポン配布総数は合計1800人。 11月14日から6週連続でクーポンを配布する 土曜日～金曜日の1週間単位で、最終週は12月19～25日。「クーポンを使う」ボタンを押し、クーポンをセットしてからau PAY （コード支払い）のバーコード読み取ると割引が適用になる。決済額が税込み3000円に満たない場合、クーポンは適用されない。 クーポン利用の流れ（画面はイメージ） なお、山野楽器は、au PAYのほか、LINE Pay、merpay、ALIPAY、WeChat Pay、QUOカードPay、PayPayに対応し、取り扱いしている全商品（修理、調律、月謝、金券など一部商品を除く）の支払いに利用できる。 山野楽器で利用できるキャッシュレス決済サービス Tweet 関連記事 誰でも使える「au PAY」＆「au PAY カード」 クレカチャージならポイント二重取り スマホ決済の覇権争いからポイント争いへ ステージ制導入はどう影響する？ au PAY、本日から飲食店で最大10％還元 はま寿司・スシロー・元気寿司も対象 KDDI、5Gスマホと接続できるスマートグラスの一般販売を開始 「みんなの5G」を掲げるau 発売イベントでiPhone 12の魅力を強調 外部リンク 「山野楽器で1000円オフ」＝https://kantan-cpn.auone.jp/sp/campaign/202011_yamano/index.html?medid=&serial=&srcid=1&owner=yamano 「三太郎の日 11月特典」＝https://www.au.com/3day/?bid=we-paycpn2020_3-0003 「au」＝https://www.au.com/