コロナ禍で生まれた新たなトレンドは？ e☆イヤホンが年間売上ランキングを発表 データ 2020/11/17 20:00 Tweet ヘッドホン・イヤホン ヘッドセット タイムマシン ゲーミング ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」は、2020年の年間売上ランキングを11月17日に発表した。対象期間は1月1日～10月31日で、e☆イヤホンの各実店舗（秋葉原店、名古屋大須店、梅田EST店、大阪日本橋本店）とウェブ通販の売り上げをもとに集計している。 e☆イヤホンにおける2020年の年間売上ランキングが発表 売上金額ランキング（全カテゴリ編）は以下の通り。 1位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless 2」（完全ワイヤレスイヤホン） 2位：SONY「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン） 3位：Noble Audio「FALCON」（完全ワイヤレスイヤホン） 4位：SONY「WH-1000XM4」（ワイヤレスヘッドホン） 5位：ag「TWS03R」（完全ワイヤレスイヤホン） 6位：AfterShokz「AEROPEX」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 7位：Razer「Kraken」（ゲーミングヘッドホン） 8位：FiiO「M15」（音楽プレーヤー） 9位：SONY「WF-XB700」（完全ワイヤレスイヤホン） 10位：ag「TWS04K」（完全ワイヤレスイヤホン） 売上数量ランキング（全カテゴリ編）は以下の通り。 1位：Hi-Unit「HSE-A1000PN」（イヤホン） 2位：ag「TWS03R」（完全ワイヤレスイヤホン） 3位：Razer「Kraken」（ゲーミングヘッドホン） 4位：SONY「WF-1000XM3」（完全ワイヤレスイヤホン） 5位：Noble Audio「FALCON」（完全ワイヤレスイヤホン） 6位：AZLA「SednaEarfit XELASTEC」（イヤーピース） 7位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless 2」（完全ワイヤレスイヤホン） 8位：final「TYPE E完全ワイヤレス専用仕様」（イヤーピース） 9位：TaoTronics「TT-BH07」（ワイヤレスイヤホン） 10位：AfterShokz「AEROPEX」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 売上金額ランキング（完全ワイヤレスイヤホン編）は以下の通り。 1位：SENNHEISER「MOMENTUM True Wireless 2」 2位：SONY「WF-1000XM3」 3位：Noble Audio「FALCON」 4位：ag「TWS03R」 5位：SONY「WF-XB700」 6位：ag「TWS04K」 7位：SONY「WF-SP800N」 8位：Jabra「Elite Active 75t」 9位：AVIOT「TE-BD21f-pnk」 10位：SONY「WF-H800」 売上金額ランキング（ワイヤレスイヤホン編）は以下の通り。 1位：AfterShokz「AEROPEX」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 2位：AfterShokz「OpenMove」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 3位：AfterShokz「TREKZ Titanium」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 4位：SONY「WI-1000XM2」 5位：TaoTronics「TT-BH026」 6位：TaoTronics「TT-BH07」 7位：AfterShokz「TREKZ AIR」（骨伝導ワイヤレスイヤホン） 8位：Plantronics「Voyager Legend」（片耳ヘッドセット） 9位：TaoTronics「TT-BH07 MK2」 10位：Plantronics「Voyager 5200」（片耳ヘッドセット） 売上金額ランキング（ゲーミング編）は以下の通り。 1位：Razer「Kraken」 2位：Razer「Hammerhead Duo Console」 3位：Razer「Thresher 7.1」 4位：Razer「Kraken X for Console」 5位：Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」 6位：EPOS I SENNHEISER「GSP 600」 7位：Razer「Nari」 8位：Razer「Kraken Ultimate 7.1」 9位：SENNHEISER「PC 8 USB」 10位：Razer「Ifrit and USB Audio Enhancer Bundle」 その他、2019年1月1日～10月31日と、2020年1月1日～10月31日の売上金額を比較したところ、2020年については完全ワイヤレスイヤホンの売上が約35％増加したほか、イヤホン全体の売り上げに占める完全ワイヤレスイヤホンの割合が約40％から約50％に伸びた。 売り上げは、ゲーミングヘッドホンが約1300％、骨伝導イヤホンが約920％、片耳ヘッドセットが約85％、ワイヤレススピーカーが約240％増加している。 Tweet 関連記事 新・e☆イヤホン秋葉原店は危険度MAX！ オーディオ沼の世界にやさしく誘う魅力が満載 圧倒的な品揃えのゲーミングヘッドホンが試せる、e☆イヤホンの専門コーナーとは？ TaoTronicsから9時間再生可能の超コスパ完全ワイヤレスイヤホン「SoundLiberty97」 声優の小岩井ことりさんの声が聞ける！ オウルテックの完全ワイヤレスイヤホン「OWL-BTTW-C01」 「鬼滅の刃」とコラボの完全ワイヤレスイヤホンを予約販売、オンキヨーから 外部リンク e☆イヤホン（ウェブ本店）＝https://www.e-earphone.jp/ 2020年年間売上ランキング＝https://www.e-earphone.jp/user_data/annual_ranking_2020/