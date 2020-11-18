3日間限定の復活！ オリジン弁当の「NEW メガ盛パワー2000弁当」 販売戦略 2020/11/18 06:00 Tweet オリジン東秀は、弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」と「オリジン弁当」で「新メガ盛パワー2000弁当」を11月21日10時～23日24時の期間限定で販売する。税別価格は1000円。 新メガ盛パワー2000弁当 新メガ盛パワー2000弁当は、とんかつ1枚、チキン竜田1枚、キャベツメンチかつ1個、生姜焼き1食の計4種類の肉料理と、300gのライスが含まれており、キャベツの千切りがとんかつの下に敷かれている。 なお、売り場に並んでいる、すぐに持ち帰れる新メガ盛パワー2000弁当では、キャベツの千切りの代わりにパスタを使用する。また、プラス47円でライス大盛り（プラス100g）、プラス93円でライス特盛り（プラス200g）にできる（どちらも税別）。 Tweet 関連記事 “ニクの日”にネギ油淋鶏どーん！ オリジンの10月の「肉トリプル丼」 「PayPayクーポン」がまもなくスタート！ 松屋、コジマ、デニーズなどが配信予定 かつや、15万食限定「どっさりベーコンとチキンカツの合い盛り」発売、テイクアウトもOK 国産黒毛和牛の食べ飲み放題が50％オフ、「焼肉 X牛」で開催中 「松屋モバイルオーダー」を全店導入、弁当で10％ポイント還元も 外部リンク オリジン東秀＝https://www.toshu.co.jp/ 「キッチンオリジン」＝https://www.toshu.co.jp/kitchen_origin/ 「オリジン弁当」＝https://www.toshu.co.jp/origin_bento/