3日間限定の復活！　オリジン弁当の「NEW メガ盛パワー2000弁当」

新メガ盛パワー2000弁当

オリジン東秀は、弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」と「オリジン弁当」で「新メガ盛パワー2000弁当」を11月21日10時～23日24時の期間限定で販売する。税別価格は1000円。新メガ盛パワー2000弁当は、とんかつ1枚、チキン竜田1枚、キャベツメンチかつ1個、生姜焼き1食の計4種類の肉料理と、300gのライスが含まれており、キャベツの千切りがとんかつの下に敷かれている。なお、売り場に並んでいる、すぐに持ち帰れる新メガ盛パワー2000弁当では、キャベツの千切りの代わりにパスタを使用する。また、プラス47円でライス大盛り（プラス100g）、プラス93円でライス特盛り（プラス200g）にできる（どちらも税別）。