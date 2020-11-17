ドコモ口座が新たなセキュリティ強化策、ドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を義務化 販売戦略 2020/11/17 18:30 Tweet NTTドコモ 決済 キャッシュレス NTTドコモは、オンラインで送金やお買物が可能な決済サービス「ドコモ口座」で、ドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を11月26日から義務化する。 「ドコモ口座」が11月26日からドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を義務化 ユーザーは、dアカウントサイトから登録することができる。登録することで、11月26日以降も「ドコモ口座」アプリや「d払い」アプリでこれまでと同様にサービスを利用することができる。 ドコモ口座は、9月に悪意ある第三者の銀行口座とひも付けされ、不正に口座残高が引き出される問題が発生。10月27日には、ドコモ以外のユーザーに対して本人確認を義務化した。今回の施策で、さらにセキュリティを強化する。 Tweet 関連記事 ドコモ口座の不正利用、被害総額2542万円へ 増加する可能性も PayPayで140万円の不正出金、ゆうちょ銀行は新規登録・チャージ一時停止 ゆうちょ銀行以外でも「不正引き出し」、金融庁が注意喚起 期待の高かった「スマホ送金サービス」に黄信号 不正預金引き出し被害多発で NTTドコモと関係ないiPhoneユーザーに、「生体認証のみ」で不正ログイン防ぐ設定を提供 外部リンク ドコモ口座＝https://docomokouza.jp/