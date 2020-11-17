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ドコモ口座が新たなセキュリティ強化策、ドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を義務化

販売戦略

2020/11/17 18:30

　NTTドコモは、オンラインで送金やお買物が可能な決済サービス「ドコモ口座」で、ドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を11月26日から義務化する。

「ドコモ口座」が11月26日からドコモ以外のユーザーの携帯電話番号登録を義務化

　ユーザーは、dアカウントサイトから登録することができる。登録することで、11月26日以降も「ドコモ口座」アプリや「d払い」アプリでこれまでと同様にサービスを利用することができる。

　ドコモ口座は、9月に悪意ある第三者の銀行口座とひも付けされ、不正に口座残高が引き出される問題が発生。10月27日には、ドコモ以外のユーザーに対して本人確認を義務化した。今回の施策で、さらにセキュリティを強化する。

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