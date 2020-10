旅行だけでなく買い物も楽しめる「Go To トラベル」

クーポンが使える意外な店

ヨドバシカメラやビックカメラなど家電量販店

Go To トラベルの公式サイトで使える店が検索できる

入手方法や使い方は?

電子クーポンはかなり複雑

電子クーポンは操作が複雑

有効期限もチェック

旅行しながら買い物も上手に楽しみたい

新型コロナウイルスによる景気停滞の回復を支援するために実施されている「Go To トラベル」キャンペーンでは、旅行代金の割引とセットで、旅行代金の15%相当額の地域共通クーポンが旅行者に配布される。クーポンが使える店の中には、コンビニエンスストアや家電量販店など「こんな店でも使えるの?」というものもある。クーポンの入手方法と使い方などと合わせて紹介しよう。意外なのが、街中でよく見かけるコンビニやドラッグストアなど、日常で身近な店でも地域共通クーポンは使える。例えば、コンビニならセブン-イレブンやファミリーマート、ローソンはもちろん、まいばすけっと、NewDays、セイコーマート、デイリーヤマザキなどだ。ドラッグストアならツルハドラッグ、サンドラッグ、マツモトキヨシ、ココカラファイン、アオキなど。Go To トラベルの公式サイトでは、Google Mapで使える店が検索できるようになっているのでチェックしてみよう。旅行中にちょっとした飲み物や食べ物、薬やコスメを買いたくなったときに便利だろう。地元の店で使って残った地域共通クーポンを、使い切る目的で活用するのもいいだろう。旅行とはまったく関係なさそうな、ヨドバシカメラやビックカメラといった家電量販店でも利用可能だ。高級なホテルに泊まった場合に、付与されるクーポン額も大きくなるので、欲しかったちょっとした家電を購入するというのもありかもしれない。ほかにもブックオフやトイザらス、ユニクロ、オートバックスなど全国展開のチェーン店でも利用できることは押さえておきたい。旅行のお土産を買ってもよし、旅行と関係ないものをクーポン消費のために買ってもよし。これだけ使える店が幅広ければ、単に便利なだけでなく、クーポンの利用による経済効果も大きくなりそうだ。さて、便利でお得な地域共通クーポンはどのように入手して、どう使えばいいのだろうか。まずは受け取り方法として「紙クーポン」と「電子クーポン」の二つがあることを理解しておこう。紙クーポンはシンプルで、旅行会社で直接予約した場合に旅行事業者から受け取ることができる。また、一部のネット予約サイトでも紙クーポンでの付与となり、この場合は宿泊施設での受け取りなどとなる。店で使う際は、1枚1000円の紙クーポンを支払時に渡すだけ。なお、釣銭は出ないので、端数は現金で支払うといいだろう。一方の電子クーポンはかなり複雑だ。予約時の確認メールに記載してある電子クーポンサイトのURLにアクセスして、予約時の受付番号と予約会社など必要事項を入力してクーポンを受け取る。クーポンはマイページに付与される。受け取りはチェックイン当日の15時から(日帰りの場合は12時)となっている。利用する場合は、マイページから発行したいクーポン金額のボタンを選択し、「クーポンを発行する」を選ぶ。そして、「今すぐ使う」を押し、店員にクーポンを提示後、「QRコードをスキャンして利用する」を押して「利用済みにする」を押す。なお、一度の操作で2枚のクーポンを使うことはできないため、複数枚利用する際は利用済み画面に表示された「更にクーポンを使う」を押し、操作を繰り返す必要がある。地域共通クーポンの有効期限は、宿泊日とその翌日のみとなっている。日帰りの場合は当日のみなので、使い残しのないように注意してほしい。また、クーポンが使えるのエリアは、旅行先の都道府県とその隣接都道府県のみとなっている。移動途中の地域では使えない可能性があるので注意したい。最後に、店舗によっては紙クーポンのみ、あるいは電子クーポンのみしか利用できない店がある。事前に使う予定の店を確認し、どちらを選ぶべきか考えよう。言うまでもなく、電子クーポンはスマートフォン(スマホ)が必須となる。普段からスマホ決済サービスなどに使い慣れている人でないと、操作は難しいだろいう。慣れない人は紙クーポンを選んだほうが無難といえる。ここまで紹介したように、地域共通クーポンはお土産や食事のためだけでなく、非常に使い勝手のいいクーポンとなっている。うまく利用すれば旅行だけでなく、お得に使えるかもしれない。Go To トラベルの地域共通クーポンを有効的に活用してほしい。また、最新情報は都度変わるのでGo To トラベルの公式サイトでチェックするようにしよう。(Writing:Bridge)