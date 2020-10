Go To EatキャンペーンがFamiPay払いでさらにお得に

Famiポートを利用したGo To Eatキャンペーン食事券購入の流れ

ファミリーマートのFamiポートで購入可能なGo To Eatキャンペーン食事券を発行する12府県。

別途、オンラインなどで事前申し込みが必要

ファミリーマートは、FamiPay払い限定の抽選キャンペーン「『Go To Eatキャンペーン』食事券をFamiPay払いで買うと抽選でFamiPayボーナス1,000円相当あたる!」を10月14日から2021年2月11日まで実施する。「Go To Eatキャンペーン」の「プレミアム付き食事券」(Go To Eatキャンペーン食事券)は、全国12府県(埼玉・静岡・愛知・三重・岐阜・福井・京都・奈良・大阪・広島・高知・熊本)の発行分は、ファミリーマート店舗にあるFamiポートで申込券を発行し、レジで支払い・発券する仕組み。チケット代金は現金・FamiPay・クレジットカードなどで支払い可能だが、事前に「ファミペイ」アプリでエントリーした上で、対象期間内にGo To Eatキャンペーン食事券をFamiPay払いで購入すると、抽選で1万人に「FamiPayボーナス1000円相当(期間限定)」が当たる。キャンペーンは、抽選対象期間を二つに分け、2020年10月14日~11月30日の第1回が当選人数7000人、12月1日~21年2月11日の第2回が当選人数3000人となる。FamiPayボーナス進呈予定日は、第1回が12月中旬頃、第2回が21年3月上旬頃。各期間内の購入者を対象に抽選を行うが、応募は1人1回のみ。2回目以降の応募は無効となる。食事券の購入、キャンペーンへのエントリーの順は問わない。なお、Go To Eatキャンペーン食事券は、実施中の「FamiPay払いで20%戻ってくる!キャンペーン」は対象外。ファミリーマート店舗で販売するPOSAカードは20%還元の対象となっている。この他、複数のファミリーマート店舗限定キャンペーンを実施しており、その一つ、「Vプリカ10,000円券をご購入で、もれなくVプリカ200円分がもらえる!」は10月20日から11月16日まで実施する。