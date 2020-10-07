Ankerは、Eufy RoboVac L70 HybridやNebula Capsule IIをはじめ、独自技術のPowerIQ 3.0に対応し、次世代パワー半導体素材であるGaNを採用したミントタブレットサイズの急速充電器「Anker PowerPort Atom III Slim」など、おうち時間やリモートワークを快適でスマートに過ごせるようにする70製品以上をラインアップしている。
他にも、cVc8.0ノイズキャンセリング搭載マイクでクリアな通話を実現した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life P2」、USB急速充電器／モバイルバッテリの一体型モデル「Anker PowerCore III Fusion 5000」、ポータブル電源「Anker PowerHouse」など、さまざまな製品を用意する。
税込みのセール特価は、Eufy RoboVac L70 Hybridが30％オフの3万8360円、Nebula Capsule IIが20％オフの4万7840円、Anker PowerPort Atom III Slimが31％オフの1799円、Soundcore Life P2が20％オフの3999円などとなる。