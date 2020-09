毎週100円相当戻ってくるキャンペーンが再び開催

誰でも2回に1回、当たるキャンペーンも同時開催

日本コカ・コーラとPayPayは、Coke ON Payに新規登録したPayPayでコカ・コーラ製品を購入すると毎週100円相当が戻る「Coke ON Pay おトクがつづく4週間」キャンペーンを8月31日から9月27日23時59分まで実施する。キャンペーン概要は、今年5月18日から4週間にわたって実施した「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」と同じで、8月31日以降に初めてPayPayに登録したユーザーがCoke ON Pay対応自動販売機で100円以上のコカ・コーラ製品を購入すると、1週間ごとに毎週100円相当がPayPayボーナスで戻ってくる。なお、一度でも、Coke ON PayにPayPayを登録したことがある場合は対象外。同時に、Coke ON Payに登録したPayPayで支払うと、2回に1回、誰でもCoke ONドリンクチケットまたはスタンプが当たるキャンペーンを開催する。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。ドリンク購入でスタンプがもらえる対応自販機のうち、Coke ON Pay対応自販機では、Coke ON Payアプリを操作して購入商品を決定する仕組みのため、購入商品の取り出し以外、自販機に一切触れない。