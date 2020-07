Coke ONアプリ内の「3,000万ユーザー突破記念!大感謝ジャンボ」の告知

8月1日・2日の2日間、PayPayは対象店舗で、PayPay残高で支払うと、5回に1回の確率で1~4等のいずれかに当たるキャンペーン「3,000万ユーザー突破記念!大感謝ジャンボ」を実施する。全国のCoke ON Pay対応自動販売機も対象店舗となっており、事前にPayPayをCoke ON Payに登録し、Coke ON Pay対応自動販売機でドリンクを購入すると、抽選でPayPayボーナスが当たる。3,000万ユーザー突破記念!大感謝ジャンボでは、当選すると、決済金額に対して1等は2000%、2等は100%、3等は20%、4等は2%、それぞれ戻ってくる。付与上限は1回または期間中計10万円だが、Coke ON Payの場合、支払いが1回では上限に達しない。Coke ON Payが利用可能な日本コカ・コーラの公式アプリ「Coke ON」は、対応自販機と接続してドリンクを購入するなどして、アプリ内でスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。つまり、今回のペイペイジャンボの当選結果がハズレでも確実にスタンプはもらえるので、外れた時のがっかり感は少ないだろう。Coke ON Pay対応自販機はアプリから検索できる。(BCN・嵯峨野 芙美)