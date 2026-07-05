値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
実売データ
2026/07/05 18:30
「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
4位 Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）
5位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
6位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
7位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
8位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds
第2世代（BOSE）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
26年6月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が10カ月連続の首位を獲得した。25年9月の発売時から一度も1位を譲っていない。また、2位には「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）」がランクイン。2カ月連続のワンツーフィニッシュとなった。
3位にはソニー「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）」がランクイン。前月9位から6ランクアップで初のTOP3入りとなった。同製品は5月下旬に値下げが行われており、価格が4万円を下回ったことが影響して販売台数が増加したとみられる。
前月11位だったBOSE「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」は2ランクアップで9位にランクイン。2カ月ぶりのTOP10返り咲きとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
4位 Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）
5位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
6位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
7位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
8位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds
第2世代（BOSE）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
26年6月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が10カ月連続の首位を獲得した。25年9月の発売時から一度も1位を譲っていない。また、2位には「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）」がランクイン。2カ月連続のワンツーフィニッシュとなった。
3位にはソニー「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）」がランクイン。前月9位から6ランクアップで初のTOP3入りとなった。同製品は5月下旬に値下げが行われており、価格が4万円を下回ったことが影響して販売台数が増加したとみられる。
前月11位だったBOSE「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」は2ランクアップで9位にランクイン。2カ月ぶりのTOP10返り咲きとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
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