値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10

実売データ

2026/07/05 18:30

　「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

2位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）

4位　Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）

5位　REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）

6位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

7位　Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）

8位　Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）

9位　QuietComfort Ultra Earbuds
第2世代（BOSE）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
 
WF-1000XM6

　26年6月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が10カ月連続の首位を獲得した。25年9月の発売時から一度も1位を譲っていない。また、2位には「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）」がランクイン。2カ月連続のワンツーフィニッシュとなった。

　3位にはソニー「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）」がランクイン。前月9位から6ランクアップで初のTOP3入りとなった。同製品は5月下旬に値下げが行われており、価格が4万円を下回ったことが影響して販売台数が増加したとみられる。

　前月11位だったBOSE「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」は2ランクアップで9位にランクイン。2カ月ぶりのTOP10返り咲きとなった。

■文：筧 采斗（かけい さいと）


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