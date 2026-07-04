iPhone 17が8カ月連続首位、26年6月に売れたスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Galaxy S26（SAMSUNG）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
8位 A5 5G（OPPO）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 arrows We2（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Galaxy S26（SAMSUNG）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
8位 A5 5G（OPPO）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 arrows We2（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。