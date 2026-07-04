REGZAがシャープ抑えて1位・2位独占、26年上半期に売れた4KテレビTOP10

実売データ

2026/07/04 16:00

　「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

2位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

4位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）

6位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

7位　REGZA
50M550R（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）

9位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

10位　AQUOS XLED
4T-C50HP2（シャープ）
 
55Z875R


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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