モトローラが初TOP5入り、26年6月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

moto g66j 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 10a（Google）2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位 Galaxy S26（SAMSUNG）4位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）5位 A5 5G（OPPO）6位 Reno13 A（OPPO）7位 arrows We2（FCNT）8位 Xperia 10 VII（ソニー）9位 AQUOS sense10（シャープ）10位 AQUOS wish5（シャープ）26年6月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Google「Pixel 10a」が3カ月連続で首位を獲得した。2位がSAMSUNG「Galaxy A25 5G」、3位が「Galaxy S26」となり、TOP3は前月同様の顔ぶれとなった。4位にはMotorola Mobility「moto g66j 5G」がランクイン。前月13位から9ランクアップで4位に浮上した。25年7月発売のエントリーモデルで、これまでの最高位は6位だった。同社製品がTOP5入りするのは過去3年で初めてとなる。前月11位だったソニー「Xperia 10 VII」は3ランクアップで8位にランクイン。3カ月ぶりのTOP10返り咲きを果たした。