モトローラが初TOP5入り、26年6月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
9位 AQUOS sense10（シャープ）
10位 AQUOS wish5（シャープ）
26年6月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Google「Pixel 10a」が3カ月連続で首位を獲得した。2位がSAMSUNG「Galaxy A25 5G」、3位が「Galaxy S26」となり、TOP3は前月同様の顔ぶれとなった。
4位にはMotorola Mobility「moto g66j 5G」がランクイン。前月13位から9ランクアップで4位に浮上した。25年7月発売のエントリーモデルで、これまでの最高位は6位だった。同社製品がTOP5入りするのは過去3年で初めてとなる。
前月11位だったソニー「Xperia 10 VII」は3ランクアップで8位にランクイン。3カ月ぶりのTOP10返り咲きを果たした。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26（SAMSUNG）
4位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
9位 AQUOS sense10（シャープ）
10位 AQUOS wish5（シャープ）
26年6月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Google「Pixel 10a」が3カ月連続で首位を獲得した。2位がSAMSUNG「Galaxy A25 5G」、3位が「Galaxy S26」となり、TOP3は前月同様の顔ぶれとなった。
4位にはMotorola Mobility「moto g66j 5G」がランクイン。前月13位から9ランクアップで4位に浮上した。25年7月発売のエントリーモデルで、これまでの最高位は6位だった。同社製品がTOP5入りするのは過去3年で初めてとなる。
前月11位だったソニー「Xperia 10 VII」は3ランクアップで8位にランクイン。3カ月ぶりのTOP10返り咲きを果たした。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
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