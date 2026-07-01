シリーズ別で売れてるのはiPhone 17 キャリアフリースマホ人気ランキングTOP10 2026/7/1
「BCNランキング」2026年6月15日～21日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
3位 iPhone 17e（アップル）
4位 Reno13 A（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 Xperia 10 VII（ソニー）
7位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
3位 iPhone 17e（アップル）
4位 Reno13 A（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 Xperia 10 VII（ソニー）
7位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
8位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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