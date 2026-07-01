エレコムが上位を独占 スマホケース人気ランキングTOP10 2026/7/1
実売データ
2026/07/01 12:00
「BCNランキング」2026年6月15日～21日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14 ハイブリッドケース クリア
PM-A22AHVCKCR（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
4位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
5位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
6位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
7位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
8位 Galaxy A25 5G ケース カバー 手帳型 薄型 耐衝撃吸収 カード入れ スタンド機能 シンプル 大人 サイドマグネット ネイビーXブラウン
8714GA25BSMNVB（テレホンリース）
9位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
10位 Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限
PM-P261HVCKKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14 ハイブリッドケース クリア
PM-A22AHVCKCR（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
4位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
5位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
6位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
7位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
8位 Galaxy A25 5G ケース カバー 手帳型 薄型 耐衝撃吸収 カード入れ スタンド機能 シンプル 大人 サイドマグネット ネイビーXブラウン
8714GA25BSMNVB（テレホンリース）
9位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
10位 Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限
PM-P261HVCKKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。