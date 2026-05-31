A5 5GとGalaxy、どっち選ぶ？　大阪圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/5/31

実売データ

2026/05/31 09:00

　「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　A5 5G(au)（OPPO）

2位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

3位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

4位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

5位　Pixel 10a(au)（Google）

6位　moto g05（Motorola Mobility）

7位　Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）

8位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

9位　AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）

10位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）
 
A5 5G(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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