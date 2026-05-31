A5 5GとGalaxy、どっち選ぶ？ 大阪圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/5/31
「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 A5 5G(au)（OPPO）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Pixel 10a(au)（Google）
6位 moto g05（Motorola Mobility）
7位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
9位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
10位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 A5 5G(au)（OPPO）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Pixel 10a(au)（Google）
6位 moto g05（Motorola Mobility）
7位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
9位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
10位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。