11インチiPadが売れてる　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/5/30

11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）4位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）5位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイMH354J/A（アップル）6位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMH304J/A（アップル）7位 11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバーMD4G4J/A（アップル）8位 Galaxy Tab A11+SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）9位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレーTE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）10位 11インチiPad Wi-Fi 256GB ブルーMD4H4J/A（アップル）