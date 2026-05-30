11インチiPadが売れてる　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/5/30

実売データ

2026/05/30 12:00

　「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）

4位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）

5位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）

6位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）

7位　11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバー
MD4G4J/A（アップル）

8位　Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）

9位　LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）

10位　11インチiPad Wi-Fi 256GB ブルー
MD4H4J/A（アップル）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
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