東京圏でA5 5Gが連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/5/28

実売データ

2026/05/28 07:30

　「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　A5 5G(au)（OPPO）

2位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

4位　Pixel 10a(au)（Google）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　moto g05（Motorola Mobility）

9位　Galaxy A25 5G（SAMSUNG）

10位　Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
 
A5 5G(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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