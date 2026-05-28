東京圏でA5 5Gが連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/5/28

A5 5G(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 A5 5G(au)（OPPO）2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位 Pixel 10a(au)（Google）5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）7位 arrows We2 F-52E（FCNT）8位 moto g05（Motorola Mobility）9位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）