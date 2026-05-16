「Pixel 10a」が初登場、26年4月に売れたスマートフォンTOP10

Pixel 10a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 iPhone 16（アップル）4位 Pixel 10a（Google）5位 A5 5G（OPPO）6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位 Galaxy S26（SAMSUNG）8位 Pixel 9a（Google）9位 iPhone 17 Pro（アップル）10位 AQUOS wish5（シャープ）26年4月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から6カ月連続の1位となった。2位に「iPhone 17e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から8カ月連続となる。4位に26年4月14日発売の新機種、Google「Pixel 10a」が初登場。前月4位だった旧モデルの「Pixel 9a」と入れ替わる形でTOP10に登場した。前月10位のOPPO「A5 5G」は5ランクアップで5位に浮上。25年12月の発売以来、初めてTOP5入りを果たした。