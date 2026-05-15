「Pixel 10a」が首位獲得、26年4月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

Pixel 10a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 10a（Google）2位 A5 5G（OPPO）3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位 Galaxy S26（SAMSUNG）5位 Pixel 9a（Google）6位 AQUOS wish5（シャープ）7位 AQUOS sense10（シャープ）8位 arrows We2（FCNT）9位 Reno13 A（OPPO）10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）26年4月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleが26年4月14日に発売した新機種「Pixel 10a」が首位を獲得した。人気の「Pixel a」シリーズの最新機であり、いきなりの1位登場となった。前月まで首位だった「Pixel 9a」は5位に後退。連続首位記録は6カ月でストップした。OPPO「A5 5G」は前月5位から3ランクアップで2位に浮上。26年1月以降、毎月順位を上げており、発売5カ月目で初めてTOP3入りした。前月10位だったソニー「Xperia 10 VII」は11位にランクダウン。発売以来、6カ月連続で継続していたTOP10入りを逃した。