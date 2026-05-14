TP-Linkが3カ月ぶりにTOP3入り、26年4月に売れた無線LANルーターTOP10

実売データ

2026/05/14 18:00

　「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）

2位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）

3位　Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）

4位　Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）

5位　Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）

6位　Archer AX3000
Archer AX3000（TP-Link）

7位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）

8位　Aterm 3000D4AX
PA-3000D4AX（NEC）

9位　Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）

10位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
 
Archer BE3600


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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