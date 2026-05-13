パナソニックがソニーを上回る　DVDプレーヤー人気ランキングTOP10　2026/5/13

実売データ

2026/05/13 07:30

　「BCNランキング」2026年4月27日～5月3日の日次集計データによると、DVDプレーヤーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ブルーレイディスクプレーヤー
DMP-BD90S-K（パナソニック）

2位　ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
BDP-S1700/K（ソニー）

3位　HDMI対応据え置き型DVDプレーヤー
GH-DVP1M-BK（グリーンハウス）

4位　Qriom コンパクトDVDプレーヤー
KDVP-MN151HD(B)（山善）

5位　HDMI対応DVDプレーヤー
GH-DVP1M-WHE5（グリーンハウス）

6位　Qriom コンパクトDVDプレーヤー
CDVP-MINI151HD(B)（山善）

7位　DVDプレーヤー ブラック
GH-DVP1MC-BK（グリーンハウス）

8位　Qriom ポータブルDVDプレーヤー(14インチ)
KPD-NC140(B)（山善）

9位　Qriom ポータブルDVDプレーヤー(10.1インチ)
KPD-NC101(B)（山善）

10位　ブルーレイディスクプレーヤー
DP-UB45S-K（パナソニック）
DMP-BD90S-K


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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