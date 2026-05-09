8インチのLUCA Tabletが健闘　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/5/9

実売データ

2026/05/09 12:00

　「BCNランキング」2026年4月27日～5月3日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

3位　LUCA Tablet TE08D1M64 ホワイト
TE08D1M64-KV1W（アイリスオーヤマ）

4位　LUCA Tablet TE08D1M64 グレー
TE08D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）

5位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）

6位　Xiaomi Pad 8 8GB+128GB グレー
Xiaomi Pad 8 8GB+128GB グレー（Xiaomi）

7位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）

7位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）

9位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）

10位　LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
 
LUCA Tablet TE08D1M64 ホワイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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