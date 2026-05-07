DMR-4T205が浮上　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2026/5/7

実売データ

2026/05/07 19:00

　「BCNランキング」2026年4月27日～5月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）

2位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）

3位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

4位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）

5位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

6位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）

10位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
 
DMR-4T205


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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