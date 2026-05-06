ロジクールが首位に立つ　マウス人気ランキングTOP10　2026/5/6

実売データ

2026/05/06 09:00

　「BCNランキング」2026年4月20日～26日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）

2位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）

3位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）

4位　M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）

5位　PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）

6位　MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイト
MX2400GR（ロジクール）

7位　Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラック
M-TM10BBBK（エレコム）

8位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）

9位　Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）

10位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
 
M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE
グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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