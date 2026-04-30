4B-C20GT3が連続首位 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/4/30
実売データ
2026/04/30 12:00
「BCNランキング」2026年4月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
2位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
2位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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