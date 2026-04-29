テレホンリースのarrows We2用ケースが首位に　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/29

arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー

ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア

透明 1.2mm ストラップホール

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール7984ARWE2TPCL（テレホンリース）2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）4位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアRT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）5位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）6位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラックPM-A25ATSLFCBK（エレコム）7位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック41-182875（Hamee）8位 スマホ 防水ケース 防水スマホケース 完全防水 顔認証 IPX8認証 水中撮影 高透過率 ストラップ付き クリア15566（UGREEN）9位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア41-183391（Hamee）10位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-G253PLFUBK（エレコム）