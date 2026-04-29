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テレホンリースのarrows We2用ケースが首位に　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/29

実売データ

2026/04/29 12:00

　「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール
7984ARWE2TPCL（テレホンリース）

2位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）

3位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

4位　Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）

5位　iPhone 16e ZEROSHOCK ケース
PM-A25SZEROBK（エレコム）

6位　iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）

7位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）

8位　スマホ 防水ケース 防水スマホケース 完全防水 顔認証 IPX8認証 水中撮影 高透過率 ストラップ付き クリア
15566（UGREEN）

9位　[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）

10位　Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
 
arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー
ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア
透明 1.2mm ストラップホール


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
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