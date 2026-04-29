バッファローが首位に　マウス人気ランキングTOP10　2026/4/29

無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラックBSMBW310BK（バッファロー）2位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラックM-XGM10DBBK（エレコム）3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイトM240GR（ロジクール）4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイトM650MGR（ロジクール）5位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウスG-PPD-004WL-STRK（ロジクール）6位 有線 IR LEDマウス 3ボタンタイプ ブラックBSMRU050BK（バッファロー）7位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラックG304（ロジクール）8位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイトM750MGR（ロジクール）9位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボールM575SPGR（ロジクール）10位 M196 BLUETOOTH MOUSE グラファイトM196GR（ロジクール）