バッファローが首位に　マウス人気ランキングTOP10　2026/4/29

実売データ

2026/04/29 07:30

　「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）

2位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）

3位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）

4位　Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）

5位　PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）

6位　有線 IR LEDマウス 3ボタンタイプ ブラック
BSMRU050BK（バッファロー）

7位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）

8位　Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）

9位　ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）

10位　M196 BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M196GR（ロジクール）
 
無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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