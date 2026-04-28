Colorio「EW-056A」が連続首位　インクジェットプリンター人気ランキングTOP10　2026/4/28

Colorio「EW-056A」

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ColorioEW-056A（エプソン）2位 PIXUS ブラックPIXUSTS3730BK（キヤノン）3位 ColorioEW-456A（エプソン）4位 PIXUS ホワイトPIXUSTS3730WH（キヤノン）5位 PRIVIODCP-J529N（ブラザー）6位 PIXUS XK140XK140（キヤノン）7位 PIXUS ブラックPIXUSTS5430BK（キヤノン）8位 PIXUS ブラックPIXUSTS8830BK（キヤノン）9位 Colorio ホワイトEP-887AW（エプソン）10位 ColorioEP-717A（エプソン）