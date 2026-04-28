Colorio「EW-056A」が連続首位 インクジェットプリンター人気ランキングTOP10 2026/4/28
実売データ
2026/04/28 12:00
「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Colorio
EW-056A（エプソン）
2位 PIXUS ブラック
PIXUSTS3730BK（キヤノン）
3位 Colorio
EW-456A（エプソン）
4位 PIXUS ホワイト
PIXUSTS3730WH（キヤノン）
5位 PRIVIO
DCP-J529N（ブラザー）
6位 PIXUS XK140
XK140（キヤノン）
7位 PIXUS ブラック
PIXUSTS5430BK（キヤノン）
8位 PIXUS ブラック
PIXUSTS8830BK（キヤノン）
9位 Colorio ホワイト
EP-887AW（エプソン）
10位 Colorio
EP-717A（エプソン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Colorio
EW-056A（エプソン）
2位 PIXUS ブラック
PIXUSTS3730BK（キヤノン）
3位 Colorio
EW-456A（エプソン）
4位 PIXUS ホワイト
PIXUSTS3730WH（キヤノン）
5位 PRIVIO
DCP-J529N（ブラザー）
6位 PIXUS XK140
XK140（キヤノン）
7位 PIXUS ブラック
PIXUSTS5430BK（キヤノン）
8位 PIXUS ブラック
PIXUSTS8830BK（キヤノン）
9位 Colorio ホワイト
EP-887AW（エプソン）
10位 Colorio
EP-717A（エプソン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。