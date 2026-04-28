Colorio「EW-056A」が連続首位　インクジェットプリンター人気ランキングTOP10　2026/4/28

実売データ

2026/04/28 12:00

　「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Colorio
EW-056A（エプソン）

2位　PIXUS ブラック
PIXUSTS3730BK（キヤノン）

3位　Colorio
EW-456A（エプソン）

4位　PIXUS ホワイト
PIXUSTS3730WH（キヤノン）

5位　PRIVIO
DCP-J529N（ブラザー）

6位　PIXUS XK140
XK140（キヤノン）

7位　PIXUS ブラック
PIXUSTS5430BK（キヤノン）

8位　PIXUS ブラック
PIXUSTS8830BK（キヤノン）

9位　Colorio ホワイト
EP-887AW（エプソン）

10位　Colorio
EP-717A（エプソン）
 
Colorio「EW-056A」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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