バッファローが好調　無線LANルーター人気ランキングTOP10　2026/4/27

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
3位 Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）
4位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
5位 Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）
6位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
7位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）
8位 Archer AX3000
Archer AX3000（TP-Link）
9位 Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）
10位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
3位 Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）
4位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
5位 Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）
6位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
7位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト
WSR3600BE4P-WH（バッファロー）
8位 Archer AX3000
Archer AX3000（TP-Link）
9位 Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）
10位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。