A5 5Gが連続首位　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/25

A5 5G(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 A5 5G(au)（OPPO）2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位 Pixel 10a(au)（Google）4位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位 Reno13 A（OPPO）6位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）7位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位 arrows We2 F-52E（FCNT）9位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）