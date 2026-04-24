MacBook Neoが3位に　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/4/24

「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 MacBook Neo 256GB ブラッシュ
MHFH4J/A（アップル）
4位 MacBook Neo 256GB シトラス
MHFD4J/A（アップル）
5位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
6位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
7位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20053JP（レノボ・ジャパン）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MDHH4J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MDH74J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 MacBook Neo 256GB ブラッシュ
MHFH4J/A（アップル）
4位 MacBook Neo 256GB シトラス
MHFD4J/A（アップル）
5位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
6位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
7位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20053JP（レノボ・ジャパン）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MDHH4J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MDH74J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。