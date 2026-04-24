MacBook Neoが3位に　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/4/24

実売データ

2026/04/24 12:00

　「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）

2位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）

3位　MacBook Neo 256GB ブラッシュ
MHFH4J/A（アップル）

4位　MacBook Neo 256GB シトラス
MHFD4J/A（アップル）

5位　LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）

6位　FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）

7位　Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20053JP（レノボ・ジャパン）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MDHH4J/A（アップル）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MDH74J/A（アップル）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
 
MacBook Neo 256GB ブラッシュ


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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