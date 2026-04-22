エレコムの防水ケースが首位に！　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/22

スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアRT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）4位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-G253PLFUBK（エレコム）5位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）7位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール7984ARWE2TPCL（テレホンリース）8位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラックPM-A22SZEROBK（エレコム）9位 OPPO A5 5G ハイブリッドケースPM-O252HVCKCR（エレコム）10位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 極限保護 精密設計 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.3mm ストラップホール8720GA25TPLCL（テレホンリース）