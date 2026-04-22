エレコムの防水ケースが首位に！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/4/22
実売データ
2026/04/22 12:00
「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）
4位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
5位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
7位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール
7984ARWE2TPCL（テレホンリース）
8位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック
PM-A22SZEROBK（エレコム）
9位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
10位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 極限保護 精密設計 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.3mm ストラップホール
8720GA25TPLCL（テレホンリース）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）
4位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
5位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
7位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール
7984ARWE2TPCL（テレホンリース）
8位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック
PM-A22SZEROBK（エレコム）
9位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
10位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 極限保護 精密設計 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.3mm ストラップホール
8720GA25TPLCL（テレホンリース）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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