エレコムが3週連続で首位！　マウス人気ランキングTOP10　2026/4/22

「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
5位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
6位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
7位 Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラック
M-TM10BBBK（エレコム）
8位 MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイト
MX2400GR（ロジクール）
9位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
10位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
5位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
6位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
7位 Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラック
M-TM10BBBK（エレコム）
8位 MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイト
MX2400GR（ロジクール）
9位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
10位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。