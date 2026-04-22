エレコムが3週連続で首位！　マウス人気ランキングTOP10　2026/4/22

EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラックM-XGM10DBBK（エレコム）2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラックBSMBW310BK（バッファロー）3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイトM240GR（ロジクール）4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイトM650MGR（ロジクール）5位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレーM220CG（ロジクール）6位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウスG-PPD-004WL-STRK（ロジクール）7位 Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラックM-TM10BBBK（エレコム）8位 MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイトMX2400GR（ロジクール）9位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイトM750MGR（ロジクール）10位 無線IRマウス(3ボタン) ブラックM-IR07DRBK（エレコム）