Galaxy A25か、Galaxy S26か　名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/21

実売データ

2026/04/21 07:30

　「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

2位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

3位　A5 5G(au)（OPPO）

4位　A5 5G(UQ mobile)（OPPO）

5位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

6位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

8位　Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）

9位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

10位　Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）
 
Galaxy A25 5G SC-53F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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