Galaxy A25か、Galaxy S26か　名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/21

Galaxy A25 5G SC-53F

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年4月6日～12日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）3位 A5 5G(au)（OPPO）4位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）5位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位 Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）9位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）10位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）