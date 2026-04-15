パナソニックがシャープとソニーを逆転、26年3月に売れたブルーレイレコーダーTOP10
実売データ
2026/04/15 18:00
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Blu-ray DIGA
DMR-2W103（パナソニック）
2位 AQUOS ブルーレイ
2B-C10GW1（シャープ）
3位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20GW1（シャープ）
4位 全自動DIGA
DMR-2X203（パナソニック）
5位 Blu-ray DIGA
DMR-2W203（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Blu-ray DIGA
DMR-2W103（パナソニック）
2位 AQUOS ブルーレイ
2B-C10GW1（シャープ）
3位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20GW1（シャープ）
4位 全自動DIGA
DMR-2X203（パナソニック）
5位 Blu-ray DIGA
DMR-2W203（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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