パナソニックがシャープとソニーを逆転、26年3月に売れたブルーレイレコーダーTOP10

Blu-ray DIGA（DMR-2W103）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）2位 AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）3位 AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）4位 全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）5位 Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）7位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）8位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）9位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）10位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）