パナソニックがシャープとソニーを逆転、26年3月に売れたブルーレイレコーダーTOP10

実売データ

2026/04/15 18:00

　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Blu-ray DIGA
DMR-2W103（パナソニック）

2位　AQUOS ブルーレイ
2B-C10GW1（シャープ）

3位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20GW1（シャープ）

4位　全自動DIGA
DMR-2X203（パナソニック）

5位　Blu-ray DIGA
DMR-2W203（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

7位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）

10位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
 
Blu-ray DIGA（DMR-2W103）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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