iPhone SE 第3世代のケースが売れてる！　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/15

実売データ

2026/04/15 12:00

　「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）

2位　スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）

3位　Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）

4位　iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）

5位　Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）

6位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック
PM-A22SZEROBK（エレコム）

6位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

8位　iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）

9位　[iPhone 16e専用]iFace Reflection 強化ガラスクリアケース ブラック
41-988503（Hamee）

10位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
 
iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース
スタンダード クリア


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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