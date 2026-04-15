iPhone SE 第3世代のケースが売れてる！　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/15

iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース

スタンダード クリア

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）2位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）4位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラックPM-A25STSLFCBK（エレコム）5位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-G253PLFUBK（エレコム）6位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラックPM-A22SZEROBK（エレコム）6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）8位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）9位 [iPhone 16e専用]iFace Reflection 強化ガラスクリアケース ブラック41-988503（Hamee）10位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック41-182875（Hamee）