Galaxy S26が首位に！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/14

「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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